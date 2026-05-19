Incubo spaccate tocca a La Verace La vetrina infranta con un tombino
Nella notte, la pizzeria La Verace, situata in piazza Gavinana, è stata presa di mira da alcuni sconosciuti. I malviventi hanno sfondato la vetrina utilizzando un tombino e sono entrati nel locale. All’interno, hanno portato via il cassetto della cassa. Sul posto sono intervenuti gli agenti delleForze dell’Ordine, che hanno avviato le indagini per identificare i responsabili. Nessuno è rimasto ferito durante l’episodio.
Spaccata nella notte ai danni della pizzeria La Verace di piazza Gavinana. Ignoti hanno sfondato la vetrata del locale utilizzando un tombino e sono riusciti a entrare all’interno portando via il cassetto della cassa. A raccontare quanto accaduto è Francesco Maruca, titolare insieme al fratello Roberto, svegliato intorno alle 3 da una telefonata che lo avvisava del furto appena avvenuto. "Ci hanno chiamato in piena notte per dirci che qualcuno aveva spaccato tutto – racconta –. Quando siamo arrivati abbiamo trovato la vetrata distrutta". I malviventi avrebbero agito in pochi minuti, utilizzando un tombino preso dalla strada per sfondare la grande vetrata d’ingresso e accedere all’interno della pizzeria. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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