Incubo spaccate tocca a La Verace La vetrina infranta con un tombino

Nella notte, la pizzeria La Verace, situata in piazza Gavinana, è stata presa di mira da alcuni sconosciuti. I malviventi hanno sfondato la vetrina utilizzando un tombino e sono entrati nel locale. All’interno, hanno portato via il cassetto della cassa. Sul posto sono intervenuti gli agenti delleForze dell’Ordine, che hanno avviato le indagini per identificare i responsabili. Nessuno è rimasto ferito durante l’episodio.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Spaccata nella notte ai danni della pizzeria La Verace di piazza Gavinana. Ignoti hanno sfondato la vetrata del locale utilizzando un tombino e sono riusciti a entrare all’interno portando via il cassetto della cassa. A raccontare quanto accaduto è Francesco Maruca, titolare insieme al fratello Roberto, svegliato intorno alle 3 da una telefonata che lo avvisava del furto appena avvenuto. "Ci hanno chiamato in piena notte per dirci che qualcuno aveva spaccato tutto – racconta –. Quando siamo arrivati abbiamo trovato la vetrata distrutta". I malviventi avrebbero agito in pochi minuti, utilizzando un tombino preso dalla strada per sfondare la grande vetrata d’ingresso e accedere all’interno della pizzeria. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Incubo spaccate, tocca a "La Verace". La vetrina infranta con un tombino ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Ladri alla Bottega Tossani. Vetrina infranta a calci Leggi anche: La banda delle spaccate in farmacia. Vetrina distrutta, bottino: 90 euro