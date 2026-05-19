Domani sera alle 21 si terrà un incontro pubblico dedicato al Bilancio di previsione 2026, che si svolgerà presso la sala Maria Grazia Cutuli nel Parco del sapere, in via Bondanello. L’evento mira a presentare i dettagli relativi all’allocazione delle risorse finanziarie previste per l’anno prossimo. La partecipazione è aperta a tutti e si svolgerà nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti. L’incontro rappresenta un’occasione per conoscere le modalità di investimento dei fondi pubblici previsti nel prossimo esercizio.

Un incontro pubblico sul Bilancio di previsione 2026. È in programma domani, alle 21, in via Bondanello al Pas (Parco del sapere) nella sala Maria Grazia Cutuli. In sostanza, l’amministrazione comunale incontrerà i cittadini per presentare il Bilancio di previsione finanziaria 2026 e illustrare le scelte compiute in materia di servizi, investimenti e opere pubbliche. "Il Bilancio di previsione – spiega il sindaco di Castel Maggiore, Luca Vignoli – rappresenta uno degli strumenti più importanti dell’attività amministrativa; questo perché definisce come verranno utilizzate le risorse del Comune e individua le priorità per l’anno successivo. Un passaggio centrale per la vita della comunità, che riguarda direttamente i servizi ai cittadini, la manutenzione del territorio e i nuovi interventi pubblici". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Incontro pubblico sul bilancio: "Ecco come investiamo i soldi"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

AI DramaShe Died. Woke Up in a Book. Now She's Rewriting the Ending

Sullo stesso argomento

Le critiche sul bilancio, “Troppi soldi accantonati”Montecatini Terme, 9 maggio 2026 – «Il Comune ha accantonato troppi soldi nel bilancio, ma qui servono opere concrete per la città».

“Le ragioni del Sì”: incontro pubblico sul referendumPIsa 5 marzo 2026- E’ stato costituito a Pisa il Comitato SÌRiforma sezione territoriale di Pisa, affiliato al comitato nazionale per il SIRIFORMA il...

Castel Maggiore, bilancio partecipato: incontro pubblico sul Bilancio di Previsione Finanziaria 2026 x.com

CASTEL MAGGIORE (BO) – Bilancio partecipato: incontro pubblico sul Bilancio di Previsione Finanziaria 2026Mercoledì 20 maggio alle ore 21.00, presso il PAS – Sala Maria Grazia Cutuli in via Bondanello 41, l’Amministrazione comunale incontrerà la cittadinanza per presentare il Bilancio di Previsione Finanz ... renonews.it

Valorizzazione del patrimonio pubblico, incontro tra Regione e DemanioL'assessora regionale al Bilancio e alle Finanze delle Marche, Francesca Pantaloni, ha incontrato in videoconferenza il direttore regionale dell'Agenzia del Demanio, Pierpaolo Russo, per discutere ... ansa.it