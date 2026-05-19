Incontri volantini e numeri per prevenire il consumo di droga | è il progetto ' Scuole sicure'

Oggi a Pisa è stato presentato il progetto 'Scuole sicure' durante un evento nella sala delle Baleari di palazzo Gambacorti. L'iniziativa, promossa dall’amministrazione comunale e finanziata con fondi del ministero dell’Interno attraverso la prefettura, prevede incontri, distribuzione di volantini e numeri di telefono dedicati alla prevenzione del consumo di droga. La presentazione si è svolta alla presenza di rappresentanti istituzionali e coinvolge diverse strutture scolastiche della città.

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