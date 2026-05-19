Incontri volantini e numeri per prevenire il consumo di droga | è il progetto ' Scuole sicure'
Oggi a Pisa è stato presentato il progetto 'Scuole sicure' durante un evento nella sala delle Baleari di palazzo Gambacorti. L'iniziativa, promossa dall’amministrazione comunale e finanziata con fondi del ministero dell’Interno attraverso la prefettura, prevede incontri, distribuzione di volantini e numeri di telefono dedicati alla prevenzione del consumo di droga. La presentazione si è svolta alla presenza di rappresentanti istituzionali e coinvolge diverse strutture scolastiche della città.
E' stato presentato nella mattinata di oggi, 19 maggio, nella sala delle Baleari di palazzo Gambacorti, il progetto 'Scuole sicure', promosso dal Comune di Pisa e finanziato con contributi del ministero dell'Interno erogati per il tramite della prefettura di Pisa. Il progetto rientra nel. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
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