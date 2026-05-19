Inclusione scolastica Mulè | Sì al docente inclusivo perché supera l’individualismo e costruisce corresponsabilità INTERVISTA

In un’epoca in cui il tema dell’inclusione scolastica acquista sempre più peso, si parla di un docente speciale, chiamato a svolgere un ruolo chiave nel favorire l’integrazione degli studenti con bisogni educativi specifici. La formazione dei docenti, compresi i percorsi TFA dedicati al sostegno, rappresenta un elemento centrale nel processo, così come il rapporto tra insegnanti curricolari e specialisti. Un intervento recente ha evidenziato come l’approccio collaborativo possa superare l’individualismo e promuovere una maggiore responsabilità condivisa.

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