Inclusione scolastica Mulè | Sì al docente inclusivo perché supera l’individualismo e costruisce corresponsabilità INTERVISTA
In un’epoca in cui il tema dell’inclusione scolastica acquista sempre più peso, si parla di un docente speciale, chiamato a svolgere un ruolo chiave nel favorire l’integrazione degli studenti con bisogni educativi specifici. La formazione dei docenti, compresi i percorsi TFA dedicati al sostegno, rappresenta un elemento centrale nel processo, così come il rapporto tra insegnanti curricolari e specialisti. Un intervento recente ha evidenziato come l’approccio collaborativo possa superare l’individualismo e promuovere una maggiore responsabilità condivisa.
Inclusione scolastica, formazione dei docenti, TFA sostegno, rapporto tra insegnanti curricolari e docenti specializzati. Sono alcuni dei temi affrontati da Paolina Mulè, direttrice del Corso di specializzazione per le attività di sostegno dell’Università di Catania, ospite della nuova puntata de "I Protagonisti" di Orizzonte Scuola. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Inclusione scolastica in Italia: funziona davvero Intervista a Lucio Cottini
Sullo stesso argomento
Inclusione scolastica: perché le classi speciali non sono la soluzione: dall’Intelligenza artificiale al curriculum inclusivo. INTERVISTA alla professoressa Catia GiaconiUn tema centrale nella scuola italiana è la qualità dell’inclusione alla luce dell’azione dell’insegnante di sostegno e, a tal proposito,...
Francesco D’Anna nominato Docente dell’Anno negli Stati Uniti: a New York il professore italiano viene premiato per il suo impegno nelle discipline STEM e l’inclusione scolasticaIl prossimo primo maggio la Association of Italian American Educators assegnerà l'ambito premio di "Docente dell’Anno" al professor Francesco D’Anna.
Inclusione scolastica: un totem intoccabile o un modello da rifondare?Inclusione scolastica: un totem intoccabile o un modello da rifondare? Per molte famiglie, il solo fatto che il figlio con disabilità possa stare in classe con gli altri viene vissuto come una ... vita.it
Inclusione scolastica. Ecco le novità del decretoPasso avanti nell’inclusione scolastica degli alunni con disabilità: il Consiglio dei Ministri ha approvato lunedì, in via preliminare, un importante provvedimento che interviene per modificare ... quotidianosanita.it