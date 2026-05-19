Incidenti sul Romito arrivano i lettori ottici al Boccale Il prefetto | Rileveranno traffico e velocità

Due dispositivi di rilevamento ottico del traffico saranno posizionati lungo la strada del Romito, uno prima della curva del Boccale e l’altro vicino alla Casa con la Torre. La decisione è stata comunicata dal prefetto, che ha spiegato che i lettori monitoreranno la velocità dei veicoli e il flusso di traffico in questi punti specifici. La nuova installazione segue una serie di incidenti avvenuti lungo quella tratta.

Due lettori ottici saranno installati sul Romito prima della curva del Boccale e in in corrispondenza della cosiddetta Casa con la Torre. La novità è stata comunicata dal prefetto di Livorno, Giancarlo Dionisi, alla luce dei troppi incidenti che si sono verificati in quel punto, l'ultimo due. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

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