Incidente treni a Ravenna locomotore contro un merci | impatto violentissimo sui binari il carico di lamiere

Questa mattina a Ravenna si è verificato un grave incidente ferroviario nei pressi della stazione, poco dopo il cavalcavia Augusto Simonini, vicino al parco Teodorico. Un locomotore si è scontrato violentemente con un treno merci, causando il distacco di un carico di lamiere sui binari. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine per gestire la situazione e verificare eventuali feriti o danni. La circolazione ferroviaria è stata temporaneamente interrotta nella zona.

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Ravenna, 19 maggio 2026 – Un incidente ferroviario è avvenuto questa mattina, a Ravenna, coinvolgendo i binari a pochi metri dalla stazione, in una zona situata poco dopo il cavalcavia Augusto Simonini, attiguo al parco Teodorico. Secondo le prime ricostruzioni, si tratterebbe di una collisione tra un locomotore e un treno merci. L'impatto è stato violento: due vagoni del convoglio, carichi di coils (rotoli di lamiera d'acciaio), si sono rovesciati su un lato. Al momento non sono state segnalate persone ferite. Il personale delle Ferrovie dello Stato (FS) è immediatamente intervenuto sul posto per i rilievi e per gestire l'emergenza. Sono in corso gli accertamenti necessari per stabilire la dinamica esatta dell'accaduto e per valutare eventuali ripercussioni e ritardi sulla circolazione ferroviaria. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Incidente treni a Ravenna, locomotore contro un merci: impatto violentissimo, sui binari il carico di lamiere ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Locomotore in fiamme sui binari. Evacuazione e stop a tutti i trenidi Nicola Di Renzone Locomotore in fiamme, e pesanti disagi per il traffico ferroviario, ieri pomeriggio intorno alle 17. Incidente tra moto e jeep a Cassinetta di Lugagnano: impatto violentissimo, centauro in fin di vitaCassinetta di Lugagnano (Milano), 28 aprile 2026 – Grave incidente a Cassinetta di Lugagnano, nel Milanese: un motociclista si è scontrato con una...