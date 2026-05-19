Un incidente si è verificato su un fondo agricolo, coinvolgendo un uomo e una donna. Entrambi sono rimasti feriti e sono stati trasportati in ospedale a bordo di due ambulanze del 118. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i soccorsi che hanno prestato assistenza ai feriti. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento da parte delle autorità competenti. Nessun’altra persona è rimasta coinvolta nell’accaduto.

Tempo di lettura: < 1 minuto Ennesimo incidente su un fondo agricolo. Due persone sono rimaste ferite e sono state trasportate in ospedale da due autoambulanze del 118. Il sinistro è avvenuto in via Pisani sulla collina di San Vitale che domina la vallata del fiume calore. Secondo una prima ricostruzione, intorno alle 15 e 30, un uomo che stava coltivando il proprio terreno con una motozappa probabilmente per una manovra errata è stato colpito dal mezzo agricolo che ha fatto un balzo in avanti: l’anziano ha riportato una grave ferita alla testa e alla gamba ma appariva comunque cosciente. La moglie una 75enne ha cercato di prestargli i primi soccorsi ma è rovinata al suolo ferendosi ad una gamba. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Incidente su un fondo agricolo: marito e moglie finiscono in ospedale

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