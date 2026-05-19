Incidente stradale investito bambino di 2 anni

Da monzatoday.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi pomeriggio a Muggiò, in via 25 Aprile, si è verificato un incidente stradale poco prima delle 13. Un bambino di 2 anni è stato investito durante l’evento, che ha coinvolto un veicolo e il piccolo. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, che hanno trasportato il bambino in ospedale. La polizia ha avviato le verifiche per chiarire la dinamica dell’incidente.

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Incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi, 19 maggio, a Muggiò. Poco prima delle 13 in via 25 Aprile è avvenuto un incidente nel quale è stato investito un bambino di 2 anni.I soccorsiStande alle prime informazioni, il bambino sarebbe stato investito. Subito sono stati chiamati i soccorsi. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

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