Incidente stradale a Salerno auto finisce contro la rotatoria

Da salernotoday.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel tardo pomeriggio di oggi, in via Generale Clark nella zona orientale di Salerno, un'auto ha urtato la rotatoria situata di fronte al Novotel. La vettura coinvolta è un'Alfa Romeo. Le cause dell'incidente sono ancora in fase di verifica. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale e i soccorritori, ma al momento non sono stati segnalati feriti gravi. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire i rilievi.

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Paura, nel tardo pomeriggio di oggi, in via Generale Clark, nella zona orientale di Salerno, dove un'automobile (Alfa Romeo) è finita contro la rotatoria dinanzi al Novotel per cause in corso di accertamento. Sul posto sono giunti i volontari di Strade Sicure e gli agenti della polizia municipale. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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