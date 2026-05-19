Incidente stradale a Salerno auto finisce contro la rotatoria
Nel tardo pomeriggio di oggi, in via Generale Clark nella zona orientale di Salerno, un'auto ha urtato la rotatoria situata di fronte al Novotel. La vettura coinvolta è un'Alfa Romeo. Le cause dell'incidente sono ancora in fase di verifica. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale e i soccorritori, ma al momento non sono stati segnalati feriti gravi. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire i rilievi.
Paura, nel tardo pomeriggio di oggi, in via Generale Clark, nella zona orientale di Salerno, dove un'automobile (Alfa Romeo) è finita contro la rotatoria dinanzi al Novotel per cause in corso di accertamento. Sul posto sono giunti i volontari di Strade Sicure e gli agenti della polizia municipale. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
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