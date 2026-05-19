Incidente stradale a Salerno auto finisce contro la rotatoria

Nel tardo pomeriggio di oggi, in via Generale Clark nella zona orientale di Salerno, un'auto ha urtato la rotatoria situata di fronte al Novotel. La vettura coinvolta è un'Alfa Romeo. Le cause dell'incidente sono ancora in fase di verifica. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale e i soccorritori, ma al momento non sono stati segnalati feriti gravi. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire i rilievi.

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