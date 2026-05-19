Incidente ferroviario in città | due vagoni merci rovesciati vicino alla stazione

Oggi a Ravenna si è verificato un incidente ferroviario che ha coinvolto due vagoni merci, i quali sono finiti ruotati e fuori dai binari nei pressi della stazione, poco dopo il cavalcavia Augusto Simonini, vicino al parco Teodorico. La collisione si è verificata durante le ore mattutine e ha causato l’interruzione temporanea del traffico ferroviario nella zona. Per ora, non sono stati comunicati dettagli sulle cause o sui danni alle persone coinvolte.

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