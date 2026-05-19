Incidente ferroviario in città | due vagoni merci rovesciati vicino alla stazione
Oggi a Ravenna si è verificato un incidente ferroviario che ha coinvolto due vagoni merci, i quali sono finiti ruotati e fuori dai binari nei pressi della stazione, poco dopo il cavalcavia Augusto Simonini, vicino al parco Teodorico. La collisione si è verificata durante le ore mattutine e ha causato l’interruzione temporanea del traffico ferroviario nella zona. Per ora, non sono stati comunicati dettagli sulle cause o sui danni alle persone coinvolte.
Un grave incidente ferroviario si è verificato oggi, martedì, a Ravenna. Tutto sembra essere avvenuto nel corso della mattinata sui binari nei pressi della stazione, poco dopo il cavalcavia Augusto Simonini, vicino al parco Teodorico. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Incidente ferroviario in Spagna: i treni visti dall'alto. 39 morti
Sullo stesso argomento
Treno merci deraglia vicino all’autostrada: i vagoni pieni di gas infiammabile!Momenti di forte apprensione nel pomeriggio alle porte di Mantova, nella zona di Valdaro, dove tre vagoni di un treno merci carichi di propilene sono...
Treno merci travolge un bus a Bangkok: otto morti vicino alla stazione turistica di MakkasanA Bangkok, una collisione tra un treno merci e un autobus di linea ha provocato almeno otto morti e decine di feriti.
Tragedia sulla linea del Brennero: incidente mortale. Traffico ferroviario bloccato tra Rovereto e Serravalle. facebook
Incidente ferroviario a Bosconero: persona investita da un treno, morta. Bloccata la linea Chieri-Rivarolo Canavese ift.tt/u6Zxm3p x.com
Incidente e ringraziamenti reddit
Video choc: incidente ferroviario in Svizzera. choc choc!!A Zurigo incidente ferroviario tra 2 treni in Svizzera: 49 feriti Zurigo (Svizzera) – Incidente ferroviario: 2 treni si sono scontrati nei pressi di Schweiz, a nord della città di Zurigo. affaritaliani.it
Zurigo, incidente ferroviario: 49 feriti. il video choc: guardaSVIZZERA – A Zurigo incidente ferroviario tra 2 treni in Svizzera: 49 feriti Zurigo (Svizzera) – Incidente ferroviario in Svizzera Svizzera Svizzera: 2 treni si sono scontrati nei pressi di Schweiz, a ... affaritaliani.it