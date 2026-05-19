Incidente a San Carlo Canavese furgone fuori strada | un ferito lieve

Lunedì 18 maggio, poco dopo le 17, si è verificato un incidente a San Carlo Canavese lungo la Strada San Giovanni. Un furgone è uscito dalla carreggiata e si è fermato fuori strada. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e i vigili del fuoco. Una persona a bordo del veicolo ha riportato ferite lievi ed è stata portata in ospedale per controlli. La strada è stata temporaneamente chiusa per permettere le operazioni di soccorso e rimuovere il veicolo incidentato.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui