Incidente a San Carlo Canavese furgone fuori strada | un ferito lieve
Lunedì 18 maggio, poco dopo le 17, si è verificato un incidente a San Carlo Canavese lungo la Strada San Giovanni. Un furgone è uscito dalla carreggiata e si è fermato fuori strada. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e i vigili del fuoco. Una persona a bordo del veicolo ha riportato ferite lievi ed è stata portata in ospedale per controlli. La strada è stata temporaneamente chiusa per permettere le operazioni di soccorso e rimuovere il veicolo incidentato.
Incidente a San Carlo Canavese dopo le 17 di lunedì 18 maggio. In Strada San Giovanni un furgone è uscito dalla carreggiata. Il conducente è rimasto ferito in maniera lieve ed è stato trasportato all’ospedale di Ciriè dal personale sanitario della Croce Reale intervenuto per il 118.Sul posto. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
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