Incendio nel locale caldaie paura nel borgo

Lunedì 18 maggio, nel primo pomeriggio, nel piccolo borgo di Elle si è verificato un incendio in un locale caldaie. L'evento si è verificato poco dopo le 17 e ha causato momenti di preoccupazione tra i residenti, che sono immediatamente intervenuti per valutare la situazione. Le fiamme hanno interessato una parte del edificio dedicata alla gestione delle caldaie, senza segnalare feriti o altre conseguenze gravi. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco per domare il rogo.

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