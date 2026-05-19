Incendio nel locale caldaie paura nel borgo
Lunedì 18 maggio, nel primo pomeriggio, nel piccolo borgo di Elle si è verificato un incendio in un locale caldaie. L'evento si è verificato poco dopo le 17 e ha causato momenti di preoccupazione tra i residenti, che sono immediatamente intervenuti per valutare la situazione. Le fiamme hanno interessato una parte del edificio dedicata alla gestione delle caldaie, senza segnalare feriti o altre conseguenze gravi. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco per domare il rogo.
Erano da poco passate le 17 di ieri, lunedì 18 maggio, quando a Elle, piccolo borgo alle porte di San Lorenzo di Sebato, si sono vissuti momenti di paura a causa di un incendio scoppiato in un locale caldaie.Tre le squadre dei vigili del fuoco prontamente giunte sul posto (oltre a quelli di San. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
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