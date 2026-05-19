Incendio la scorsa notte in via La Spezia la testimonianza | Fumo ovunque che spavento

Nella notte, un incendio si è sviluppato all’interno di una palazzina di sei piani in via La Spezia a Parma. La presenza di fumo ha invaso le scale e gli appartamenti, causando il ricovero di dodici persone per intossicazione da monossido di carbonio. Una testimone ha descritto la scena come molto spaventosa, con il fumo che si diffuse rapidamente nell’edificio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’edificio.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui