Incendio in una ditta di packaging di Pontecagnano | corrono i caschi rossi
Un incendio si è sviluppato all’interno di una ditta di packaging situata alle spalle del centro commerciale Maximall, nel comune di Pontecagnano Faiano. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che stanno lavorando per domare le fiamme. Non sono ancora state fornite informazioni sulle cause dell’incendio né sul numero di eventuali feriti o danni materiali. La situazione è ancora in fase di gestione da parte delle forze di soccorso.
Incendio all'interno della ditta di packaging Sada, alle spalle del centro commerciale Maximall di Pontecagnano Faiano. Sul posto, i vigili del fuoco con 2 autopompe, un'autobotte e un'autoscala: intervento in corso. Non si conoscono ancora le cause del rogo. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
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Incendio in una ditta di vernici a Pogliano Milanese: un operaio in ospedalePogliano Milanese (Milano), 12 maggio 2026 – Un principio di incendio si è sviluppato questa mattina, pochi minuti prima delle 10.
Ci segnalano un incendio in una ditta a Prevalle. Ore 00:20 facebook
Incendio in una ditta nella notte, domato dai vigili del fuoco ift.tt/fI8oyjv ift.tt/YAEiCqI x.com
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