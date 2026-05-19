Incendio in una ditta di packaging di Pontecagnano | corrono i caschi rossi

Un incendio si è sviluppato all’interno di una ditta di packaging situata alle spalle del centro commerciale Maximall, nel comune di Pontecagnano Faiano. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che stanno lavorando per domare le fiamme. Non sono ancora state fornite informazioni sulle cause dell’incendio né sul numero di eventuali feriti o danni materiali. La situazione è ancora in fase di gestione da parte delle forze di soccorso.

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