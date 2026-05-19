Incendio in una ditta di packaging di Pontecagnano | corrono i caschi rossi

Da salernotoday.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un incendio si è sviluppato all’interno di una ditta di packaging situata alle spalle del centro commerciale Maximall, nel comune di Pontecagnano Faiano. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che stanno lavorando per domare le fiamme. Non sono ancora state fornite informazioni sulle cause dell’incendio né sul numero di eventuali feriti o danni materiali. La situazione è ancora in fase di gestione da parte delle forze di soccorso.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Incendio all'interno della ditta di packaging Sada, alle spalle del centro commerciale Maximall di Pontecagnano Faiano. Sul posto, i vigili del fuoco con 2 autopompe, un'autobotte e un'autoscala: intervento in corso. Non si conoscono ancora le cause del rogo. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Incendio in una ditta di vernici del Milanese: ferito un operaio

Incendio in una ditta di vernici a Pogliano Milanese: un operaio in ospedalePogliano Milanese (Milano), 12 maggio 2026 – Un principio di incendio si è sviluppato questa mattina, pochi minuti prima delle 10.

incendio in una dittaIncendio sul tetto della sede dell'Alpitronic in via Castel FirmianoTante chiamate alla centrale di emergenza di Bolzano per l'alta colonna di fumo. A fuoco un inverter dell’impianto fotovoltaico. Nessun ferito ... rainews.it

incendio in una dittaMezzocorona, grosso incendio in una azienda di prodotti chimiciUn incendio di grosse proporzioni è scoppiato intorno alle 8.45 di sabato 16 maggio a Mezzocorona, in un capannone della ditta Uniflex. L'azienda lavora siliconi, quindi è immediatamente scattato anch ... rainews.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web