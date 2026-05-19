Incendio auto a Milazzo probabile guasto elettrico all’origine del rogo | area messa in sicurezza
Questa mattina i vigili del fuoco sono intervenuti a Milazzo, in via Montecastro, per un incendio che ha coinvolto un’auto. L’intervento è stato immediato e l’area è stata messa in sicurezza. Le prime verifiche indicano che il rogo potrebbe essere stato causato da un guasto elettrico. Non si registrano feriti o altre conseguenze. La vettura è stata spostata e l’area è sotto controllo.
Intervento dei vigili del fuoco questa mattina nel territorio del Comune di Milazzo, dove un’autovettura è stata improvvisamente avvolta dalle fiamme in via Montecastro, rendendo necessario l’arrivo della squadra del distaccamento locale.L’allarme è scattato intorno alle ore 9. Sul posto è. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
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