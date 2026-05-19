In una scuola pubblica di Napoli ha aperto la prima buvette solidale gestita da persone con disabilità

È stata inaugurata questa mattina presso l'I.S.S. Francesco Saverio Nitti di Napoli la buvette solidale "Un caffè per l'inclusione", la prima in una scuola pubblica, un angolo ristoro interamente gestito da giovani con sindrome di Down e lieve disabilità intellettiva di un'associazione di. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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