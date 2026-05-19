In NBA, la sfida tra Thunder e Spurs rappresenta uno degli incontri più attesi della stagione. La rivalità tra le due squadre ha radici profonde e si è consolidata nel corso degli anni grazie a partite combattute e risultati spesso incerti. Entrambe le formazioni hanno una storia ricca di successi e giocatori di rilievo, portando ad un confronto che attrae l'attenzione di tifosi e appassionati di pallacanestro. La partita tra queste due squadre è spesso caratterizzata da intensità e grande equilibrio in campo.

La rivalità tra Oklahoma e San Antonio è già la più entusiasmante nel basket nordamericano, come ha dimostrato la prima partita della loro serie È iniziata nella notte italiana tra lunedì e martedì la serie più attesa di questi playoff di NBA, e cioè la finale della Western Conference tra Oklahoma City Thunder e San Antonio Spurs. Si gioca al meglio delle 7 partite e la prima non ha deluso le aspettative: ha vinto San Antonio 122 a 115 dopo due tempi supplementari e 58 minuti di grande equilibrio, spettacolo e intensità. Per la prima volta dal 1998 ai playoff del campionato nordamericano di basket si affrontano due squadre che nella regular season, la prima parte della stagione, hanno entrambe vinto almeno 60 partite su 82. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - In NBA non c’è niente di meglio di Thunder-Spurs

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Nothing like playing at home

Sullo stesso argomento

NBA, i Thunder spazzano via i Lakers 139-96. Undicesima vittoria di fila per gli SpursOklahoma City (Stati Uniti), 3 aprile 2026 – Le fatiche di un doppo impegno ravvicinato non hanno pesato sul groppone degli Oklahoma City Thunder,...

Leggi anche: Nba, Cleveland ferma Detroit: vincono Thunder e Spurs

Quanto si mescolano i sostituti delle squadre NBA in r/nba? Ho tracciato ogni commentatore per scoprirlo e r/Thunder guida tutte le squadre di gran lunga [grafico nei commenti] reddit

In NBA non c’è niente di meglio di Thunder-SpursLa rivalità tra Oklahoma e San Antonio è già la più entusiasmante nel basket nordamericano, come ha dimostrato la prima partita della loro serie ... ilpost.it

NBA, Harper come Magic: il rookie incanta in gara-1 contro i Thunder e entra nella storiaL'uomo simbolo della vittoria degli Spurs a OKC in gara-1 è Victor Wembanyama, ma nel successo di San Antonio c'è anche una prestazione clamorosa di Dylan Harper. Il rookie viene messo in quintetto pe ... sport.sky.it