In molti Comuni le scuole apriranno già da agosto

A partire dall'estate del 2026, alcune scuole della regione apriranno i battenti prima del solito, il 31 agosto invece del 15 settembre. La decisione fa parte di una sperimentazione inserita in un progetto regionale che coinvolgerà diversi Comuni. Questa modifica interesserà in particolare le scuole situate nel territorio, con l’obiettivo di valutare eventuali benefici di un avvio più precoce dell’anno scolastico. La sperimentazione sarà monitorata nel corso dei prossimi anni prima di eventuali conferme o modifiche.

Dall’estate del 2026 inizierà una sperimentazione educativa voluta dalla Regione Emilia-Romagna. Si tratta di un’apertura anticipata di alcune scuole della regione, che invece del 15 settembre apriranno il 31 agosto. Per due settimane, studenti e studentesse parteciperanno a momenti di laboratori. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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