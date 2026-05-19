In handbike tra le montagne del Marocco La nuova sfida di Eleonora Delnevo
Un'ulteriore avventura per Eleonora Delnevo, l'alpinista bergamasca che, dopo un incidente che ha modificato la sua vita, si è impegnata in una nuova sfida tra le montagne del Marocco in handbike. La donna ha pedalato tra i paesaggi montani, affrontando percorsi impegnativi con determinazione. La sua esperienza è stata segnata da tratti di sentieri ripidi e da condizioni di terreno variabile. La partecipazione si è svolta sotto il controllo di organi competenti, senza incidenti registrati.
Articolo. Dopo l’incidente che le ha cambiato la vita, l’alpinista bergamasca continua a superare ogni limite trasformando il viaggio in una nuova sfida personale La vita va vissuta sempre al massimo, andando alla ricerca della bellezza anche dove sembra nascondersi. A volte può apparire crudele, ma è proprio quando si scende verso il fondo del canyon che si sceglie di concentrarsi ancora di più su quanto di meraviglioso possa esserci attorno a noi. Magari allontanandosi dalle proprie comodità, inseguendo l’avventura e, soprattutto, superando i confini che ci circondano per scoprire ciò che esiste nei luoghi più remoti del globo. Il viaggio può diventare così il mezzo ideale per ampliare la propria conoscenza, ed Eleonora Delnevo lo sa bene. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
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