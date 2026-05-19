In handbike tra le montagne del Marocco La nuova sfida di Eleonora Delnevo

Un'ulteriore avventura per Eleonora Delnevo, l'alpinista bergamasca che, dopo un incidente che ha modificato la sua vita, si è impegnata in una nuova sfida tra le montagne del Marocco in handbike. La donna ha pedalato tra i paesaggi montani, affrontando percorsi impegnativi con determinazione. La sua esperienza è stata segnata da tratti di sentieri ripidi e da condizioni di terreno variabile. La partecipazione si è svolta sotto il controllo di organi competenti, senza incidenti registrati.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui