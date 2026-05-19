In appena 75 giorni, i musei di Rimini hanno registrato circa 33.000 visite, dimostrando un incremento significativo di presenze durante questa primavera. La maggior parte dei visitatori sono gruppi scolastici che partecipano a laboratori didattici e visite guidate organizzate presso il polo museale cittadino. Questi dati confermano la crescente frequentazione delle strutture culturali da parte delle scuole, rendendo la città una meta privilegiata per le gite didattiche.

Una primavera da record per i musei di Rimini, sempre più amati dalle scuole. Tra laboratori didattici e visite guidate, il polo museale cittadino si conferma una delle mete più ambite per le gite scolastiche, registrando un bilancio con numeri importanti. In soli 75 giorni, nel periodo compreso tra marzo e il prossimo 10 giugno, si supererà la quota complessiva di 33.000 presenze studentesche. A trainare il successo sono il Museo della Città e la Domus del Chirurgo, capaci di attrarre quasi 29.000 giovani visitatori (per l’esattezza 28.941). Al 15 maggio le presenze effettive erano già 21.038, a cui si sommeranno le 7.900 prenotazioni già confermate per le prossime settimane. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - In gita ai musei: 33.000 visite in 75 giorni

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