In Giappone quasi una persona su due è allergica ai pollini | la causa risale al secondo dopoguerra
In Giappone, circa il 43% della popolazione soffre di allergia ai pollini, una condizione che si è diffusa in modo consistente negli ultimi decenni. Questa percentuale rappresenta quasi una persona su due. La diffusione di questa allergia è stata collegata a eventi e cambiamenti avvenuti a partire dal secondo dopoguerra, anche se i dettagli specifici di questa relazione non sono stati ancora chiariti in modo definitivo. La questione riguarda dunque un fenomeno crescente tra i cittadini del paese.
In Giappone negli ultimi decenni sempre più persone hanno sviluppato la rinite allergica. Oggi la percentuale di giapponesi colpiti dall'allergia ai poli è pari al 43% della popolazione, ma la causa di questo fenomeno affonda le radici direttamente nel secondo dopoguerra. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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