In fuga da Terni da cinque anni fermato su un’auto lungo la via del Mare a Ostia
Un uomo, ricercato da cinque anni a Terni, è stato fermato mentre si trovava a Ostia, lungo la via del Mare, a bordo di un’auto. Quando gli agenti della squadra mobile di Roma gli hanno chiesto i documenti, ha mostrato un passaporto argentino. La sua presenza sul territorio italiano era nota alle forze dell’ordine, che lo avevano cercato per diverso tempo prima di rintracciarlo. L’uomo è stato portato in questura per ulteriori verifiche.
Quando i “falchi” della squadra mobile di Roma gli hanno chiesto i documenti, ha tirato fuori un passaporto argentino. Ma sfogliando quelle pagine, gli agenti si sono accorti che qualcosa non andava visto che, ad esempio, mancava il timbro di ingresso in Italia. Interrogando la banca dati è. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
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