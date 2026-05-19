In fuga da Terni da cinque anni fermato su un’auto lungo la via del Mare a Ostia

Un uomo, ricercato da cinque anni a Terni, è stato fermato mentre si trovava a Ostia, lungo la via del Mare, a bordo di un’auto. Quando gli agenti della squadra mobile di Roma gli hanno chiesto i documenti, ha mostrato un passaporto argentino. La sua presenza sul territorio italiano era nota alle forze dell’ordine, che lo avevano cercato per diverso tempo prima di rintracciarlo. L’uomo è stato portato in questura per ulteriori verifiche.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui