In corso l’incontro tra Chivu e la dirigenza nerazzurra | dal rinnovo al mercato Ecco tutti i temi trattati
Attualmente si svolge un incontro tra il rappresentante del giocatore e la dirigenza della squadra. Al centro della discussione ci sono il rinnovo del contratto e le strategie di mercato per la prossima stagione. La trattativa arriva dopo le celebrazioni per il Double, e le parti stanno valutando le condizioni per prolungare l’accordo fino al 2029. Contestualmente, si sta parlando anche delle operazioni di acquisto e vendita di giocatori. L’incontro prosegue senza ulteriori dettagli pubblici disponibili.
Inter News 24 Dopo i festeggiamenti per il Double, la dirigenza nerazzurra incontra Chivu per blindarlo fino al 2029 e pianificare la campagna acquisti. Come ampiamente previsto, dopo i grandi festeggiamenti per lo storico Double, in casa Inter si inizia a fare sul serio in vista della prossima e imminente stagione agonistica. L’annata va programmata nei minimi dettagli e con le tempistiche più giuste. Già da questa mattina, infatti, nella sede meneghina di Viale della Liberazione è in corso un importante meeting societario alla presenza dell’allenatore Cristian Chivu. Il tecnico romeno, vero e proprio eroe di questa annata vincente, pianificherà insieme a tutta la dirigenza l’intera campagna acquisti estiva. 🔗 Leggi su Internews24.com
Chivu verso il rinnovo: l'Inter prepara un mercato ambizioso
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