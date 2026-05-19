In corso l’incontro tra Chivu e la dirigenza nerazzurra | dal rinnovo al mercato Ecco tutti i temi trattati

Attualmente si svolge un incontro tra il rappresentante del giocatore e la dirigenza della squadra. Al centro della discussione ci sono il rinnovo del contratto e le strategie di mercato per la prossima stagione. La trattativa arriva dopo le celebrazioni per il Double, e le parti stanno valutando le condizioni per prolungare l’accordo fino al 2029. Contestualmente, si sta parlando anche delle operazioni di acquisto e vendita di giocatori. L’incontro prosegue senza ulteriori dettagli pubblici disponibili.

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