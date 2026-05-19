In coda al bancomat chiede di velocizzare le operazioni allo sportello e viene preso a pugni

Nella tarda mattinata di oggi, un uomo di 55 anni è stato colpito con un pugno dopo aver chiesto di velocizzare le operazioni allo sportello di un bancomat in piazzale Loreto. La Croce Gialla è intervenuta sul posto per prestare assistenza. La vittima ha riportato lesioni e è stata condotta in ospedale per le cure del caso. La dinamica dell’aggressione è ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine.

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