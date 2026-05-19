A Valdicastello, frazione natale di Giosuè Carducci, si prepara l’installazione di un terzo murale dedicato al poeta. Contestualmente, presso il Centro Ricreativo Ottagono si svolge una votazione pubblica per scegliere il bozzetto preferito tra quelli presentati. La frazione continua così a valorizzare lo spazio pubblico con nuove opere di street art che celebrano la figura di Carducci. I murales già presenti sono stati realizzati in precedenza e rappresentano un omaggio permanente al poeta.

Valdicastello continua ad arricchirsi di murales in omaggio a Giosuè Carducci, a cui la frazione ha dato i natali nel 1835. Il progetto, ideato dalla presidente del " Premio Carducci " Ilaria Cipriani, sta entrando infatti nella terza fase. Dopo il primo murale realizzato sulla facciata di "Musica e parole" e il secondo inaugurato lo scorso febbraio lungo la salita dei pini, sta infatti per arrivare una terza opera, stavolta destinata alla parete lato mare del Cro, a poche decine di metri dalla casa natale del poeta. Il murale verrà realizzato in base a uno degli otto bozzetti realizzati da altrettanti studenti del liceo artistico "Stagi" di Pietrasanta (classe 5DAA). 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - In arrivo il terzo murale su Carducci. Al Cro si vota il bozzetto più bello

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