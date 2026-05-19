Imu 2026 sconto del 50% se dai la casa in comodato d'uso gratuito a un parente | i requisiti
Anche nel 2026 è possibile usufruire di uno sconto del 50% sull'Imu per gli immobili dati in comodato d'uso gratuito a parenti stretti. La normativa prevede che si possa ottenere questa agevolazione rispettando determinati requisiti, tra cui il fatto che l’immobile venga concesso senza corrispettivo e che il beneficiario sia un parente diretto. La disposizione interessa i proprietari di case che intendono offrire un’abitazione a familiari, beneficiando di questa riduzione fiscale.
Anche quest'anno si può beneficiare dell'esenzione Imu per il comodato d'uso gratuito, uno sconto del 50% per gli immobili concessi gratuitamente a un parente stretto. Si può ottenere l'agevolazione solo se il grado di parentela è quello di genitori-figli e a condizione che chi riceve la casa trasferisca lì la sua residenza. Il contratto inoltre deve essere registrato. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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