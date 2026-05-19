Imu 2026 sconto del 50% se dai la casa in comodato d'uso gratuito a un parente | i requisiti

Anche nel 2026 è possibile usufruire di uno sconto del 50% sull'Imu per gli immobili dati in comodato d'uso gratuito a parenti stretti. La normativa prevede che si possa ottenere questa agevolazione rispettando determinati requisiti, tra cui il fatto che l’immobile venga concesso senza corrispettivo e che il beneficiario sia un parente diretto. La disposizione interessa i proprietari di case che intendono offrire un’abitazione a familiari, beneficiando di questa riduzione fiscale.

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