Impresa sfiorata per i Knights | il cammino playoff del Basket Legnano si chiude a Livorno ai quarti di finale
Il cammino playoff del Basket Legnano si interrompe ai quarti di finale dopo la sconfitta in gara-5 contro la squadra di Livorno. La partita si è giocata davanti a più di 4.000 spettatori nel palazzetto labronico, creando un’atmosfera molto calda. La sfida decisiva ha visto i padroni di casa prevalere sui biancorossi, che avevano superato le precedenti sfide della serie. Con questa sconfitta, la squadra di Legnano saluta i playoff, lasciando spazio alle finali della competizione.
Legnano (Milano), 19 maggio 2026 – Si chiude ai quarti di finale il cammino playoff del Basket Legnano, sconfitto in gara-5 sul campo di Livorno davanti a oltre 4mila tifosi labronici in un’atmosfera caldissima. A tracciare il bilancio della stagione è il presidente Marco Tajana, che non nasconde l’orgoglio per il percorso compiuto dalla squadra. “Finisce il nostro campionato con una gagliarda prestazione davanti ai 4mila infuocati tifosi livornesi – commenta Tajana –. Abbiamo lottato alla pari per 35 minuti, poi poco alla volta si è spenta la luce”. “Una grande impresa comunque” . Il numero uno biancorosso rende onore agli avversari, sottolineando però il valore dell’impresa sfiorata dai Knights: "Complimenti a Livorno, squadra costruita con mezzi importanti per fare il salto di categoria. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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