Impresa sfiorata per i Knights | il cammino playoff del Basket Legnano si chiude a Livorno ai quarti di finale

Il cammino playoff del Basket Legnano si interrompe ai quarti di finale dopo la sconfitta in gara-5 contro la squadra di Livorno. La partita si è giocata davanti a più di 4.000 spettatori nel palazzetto labronico, creando un’atmosfera molto calda. La sfida decisiva ha visto i padroni di casa prevalere sui biancorossi, che avevano superato le precedenti sfide della serie. Con questa sconfitta, la squadra di Legnano saluta i playoff, lasciando spazio alle finali della competizione.

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