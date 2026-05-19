Imprenditoria under 35 | protocollo tra Confcommercio ed ente di formazione Pasternak
Confcommercio Brindisi e l'ente di formazione “Pasternak” hanno firmato un accordo che apre una collaborazione tra le due realtà. L'obiettivo è promuovere iniziative per migliorare le competenze dei giovani imprenditori e professionisti del territorio. La firma dell'intesa rappresenta un passo importante per rafforzare il legame tra il mondo imprenditoriale e la formazione, con l'intento di favorire lo sviluppo di nuove competenze e opportunità per le giovani generazioni.
BRINDISI - Confcommercio Brindisi e l'ente di formazione professionale “Pasternak” hanno sottoscritto un protocollo d'intesa che segna l'avvio di una collaborazione strategica orientata allo sviluppo delle competenze e alla crescita professionale del territorio. Erano presenti il presidente di. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
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