Impianto con oltre 200 batterie nel Riminese Avs contro il progetto | No all’ennesima grande opera
Un nuovo impianto di accumulo energetico con più di 200 batterie è in programma nella provincia di Rimini, nel comune di San Martino in Venti. La proposta ha suscitato reazioni contrarie da parte di alcuni gruppi politici locali, tra cui Alleanza Verdi Sinistra Rimini, che si sono opposti alla realizzazione dell’opera. La discussione pubblica sull’argomento è ancora aperta, mentre le autorità competenti stanno valutando le osservazioni e le eventuali autorizzazioni necessarie per procedere con il progetto.
L’impianto di accumulo energetico previsto a San Martino in Venti continua a far discutere e incassa anche il no di Alleanza Verdi Sinistra Rimini. Il progetto del sistema Bess - che prevede oltre 200 grandi batterie per lo stoccaggio di energia - viene giudicato dal partito “sproporzionato”. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
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