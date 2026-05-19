Impero da 18 miliardi | l’ascesa segreta dei Winchester nel cemento

Un ex ingegnere aeronautico ha costruito un impero nel settore delle costruzioni, raggiungendo un patrimonio stimato di 18 miliardi di dollari. Tre fratelli sono i principali azionisti e gestori di questa attività, che si sviluppa nel mercato del cemento e delle infrastrutture. La loro presenza nel settore è rimasta finora nascosta, senza apparire pubblicamente. Le attività della famiglia si sono espanse nel corso degli ultimi anni, consolidando una posizione di rilievo nel settore edilizio.

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