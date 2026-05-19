Imperia salva il paesaggio | 550mila euro per muretti e uliveti

A Imperia sono stati stanziati 550mila euro per interventi su muretti e uliveti, con l’obiettivo di preservare il paesaggio locale. I fondi saranno utilizzati per restaurare i muretti a secco e promovuovere la piantumazione di ulivi antichi nelle aree di Poggi. Restano da chiarire come questi lavori influenzeranno la sicurezza del territorio e quali varietà di ulivi verranno piantate. Le iniziative si inseriscono in un progetto più ampio di tutela ambientale e valorizzazione del patrimonio rurale.

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? Domande chiave Come influenzeranno i nuovi muretti la sicurezza del territorio imperiese?. Quali varietà di ulivi antichi verranno piantate a Poggi?. Perché la cooperazione con la Francia è fondamentale per il suolo?. Dove verranno utilizzati i sistemi di recupero delle acque piovane?.? In Breve Budget totale di 1,9 milioni di euro tramite programma Interreg ALCOTRA VI-A.. Interventi su giardino storico provinciale e uliveto sperimentale di Poggi.. Cooperazione con Parc Prealp d’Azur e Parco Alpi Liguri per difesa territorio.. Recupero varietà antiche e sistemi irrigazione per contrastare mutamenti climatici.. La Provincia di Imperia ha approvato la partecipazione al progetto europeo TERREVIVE, un’iniziativa che destinerà 550 mila euro per la salvaguardia del paesaggio rurale e dei muretti a secco tra Italia e Francia. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Imperia salva il paesaggio: 550mila euro per muretti e uliveti ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Codogno: 550mila euro per il nuovo Palacampus tra sport e salute? Cosa scoprirai Come cambieranno i servizi sanitari per i residenti del rione San Biagio? Chi gestirà il polo sportivo di viale Duca d'Aosta tra le... Ferrari, “Luce” sul prezzo della prima elettrica: 550mila euroPrime indiscrezioni sul prezzo di listino della Ferrari Luce, vettura che inaugura ufficialmente il nuovo corso nell’elettrico puro del Cavallino...