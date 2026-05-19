A Imperia si è svolta una competizione con la partecipazione di cento giovani atleti dedicata alla pallapugno leggera. Sono stati assegnati i primi posti nelle diverse categorie, con alcuni atleti che si sono distinti per le loro performance. La manifestazione ha visto la presenza di giovani provenienti da diverse zone, con il pubblico che ha assistito a incontri che hanno combinato tecniche tradizionali e nuove capacità motorie. La giornata ha rappresentato un momento di confronto tra pratiche antiche e pratiche moderne.

? Punti chiave Chi ha conquistato i primi gradini del podio nelle varie categorie?. Come si conciliano la tradizione contadina e le nuove abilità psicomotorie?. Quali docenti hanno guidato tecnicamente i cento giovani atleti in campo?. Come influirà questo successo sulla crescita dei club sportivi locali?.? In Breve Presenza di Giacomo Raineri, Giuseppe Barla e Massimo Aicardi al Palazzetto di Imperia.. Docenti Claudio Carli, Davide Iberto, Matteo Fogliarini e Stefano Rossi hanno gestito la tecnica.. Vittoria Novaro Imperia A maschile e Novaro Imperia B femminile nelle prime categorie.. Diano A vince la seconda categoria femminile superando Novaro Imperia B e Sauro Imperia B. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Imperia, 100 giovani atleti in campo per la pallapugno leggera

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