Imbarcazioni della Flotilla bloccate a bordo anche un' attivista barese Il sindaco Leccese | Preoccupati
Nelle ultime ore, alcune imbarcazioni appartenenti alla Flotilla Global Sumud sono state bloccate, con a bordo anche un'attivista originaria di Bari. La notizia è stata confermata da fonti ufficiali e ha suscitato preoccupazione tra le autorità locali. Il sindaco della città ha espresso timori riguardo alla situazione, senza fornire dettagli ulteriori. La presenza dell'attivista barese si aggiunge alle altre persone coinvolte nel blocco delle imbarcazioni, che si trovano ancora in stato di interdizione.
Ci sarebbe anche una cittadina barese, Simona Losito, tra gli attivisti a bordo delle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla intercettate nelle ultime ore.A renderlo noto è il coordinamento pugliese della Flotilla: "Quasi tutte le imbarcazioni civili partite verso Gaza con aiuti umanitari. 🔗 Leggi su Baritoday.it
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