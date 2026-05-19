Ilary Blasi apre al top la finale del Grande Fratello VIP con la sigla poi viene interrotta | Perché?

Da dilei.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la finale del Grande Fratello VIP, la conduttrice ha aperto lo show con la sigla, salendo sul palco in cima alla scaletta. Tuttavia, subito dopo l’ingresso, è stata interrotta da un microfono che ha chiesto: “Perché?”. La puntata si è svolta con un grande afflusso di pubblico e con momenti di tensione, mentre l’edizione di quest’anno si è conclusa con diverse sorprese e cambi di programmazione. La serata ha visto anche la partecipazione di alcuni ospiti e momenti di intrattenimento.

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Il Grande Fratello VIP ha indossato il suo abito migliore per la finale: dopo tanto tempo, possiamo dire che questa è stata un’edizione che non dimenticheremo. Non sono mancate le perle, non è mancato nemmeno il glamour, nonostante i cocchi spaccati in diretta. E per l’appuntamento che proclama la vincitrice o il vincitore di questa edizione, Ilary Blasi ha aperto il GF con la sigla: una coreografia coordinata con i finalisti e i concorrenti che si sono contesi con il televoto l’ultimo posto. Un’apertura glamour, sì, ma soprattutto riuscita. E non è poco, considerando le critiche che negli ultimi anni ha collezionato il format. Grande Fratello VIP, Ilary Blasi apre con la sigla al top. 🔗 Leggi su Dilei.it

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© Dilei.it - Ilary Blasi apre al top la finale del Grande Fratello VIP con la sigla, poi viene interrotta: “Perché?”
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