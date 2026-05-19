Ilaria Sula massacrata Mark Samson non ha avuto pietà | chiesto l’ergastolo per l’ex
La procura di Roma ha chiesto l’ergastolo per Mark Antony Samson, accusato di aver ucciso l’ex fidanzata, Ilaria Sula, il 25 marzo 2025 in un appartamento nel quartiere Africano. Samson, che ha ammesso il delitto, non avrebbe mostrato pietà durante il fatto. L’episodio si è verificato in Via Homs, nel centro della città, e la richiesta di condanna è stata presentata in seguito alle indagini condotte dagli inquirenti.
La procura di Roma ha chiesto la condanna all’ergastolo per Mark Antony Samson, reo confesso dell’omicidio dell’ex fidanzata Ilaria Sula, la giovane uccisa il 25 marzo 2025 in un appartamento di via Homs, nel quartiere Africano della Capitale. La richiesta è stata formulata martedì mattina nell’aula bunker di Rebibbia dal procuratore aggiunto Giuseppe Cascini e dalla pm Maria Perna, al termine della requisitoria davanti alla Corte. Secondo l’accusa, Samson avrebbe attirato la ragazza in un vero e proprio agguato organizzato all’interno della sua abitazione. Ilaria Sula sarebbe stata colpita con tre coltellate al collo dopo essere stata stordita a pugni. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
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