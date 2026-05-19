Ilaria Sula massacrata Mark Samson non ha avuto pietà | chiesto l’ergastolo per l’ex

La procura di Roma ha chiesto l’ergastolo per Mark Antony Samson, accusato di aver ucciso l’ex fidanzata, Ilaria Sula, il 25 marzo 2025 in un appartamento nel quartiere Africano. Samson, che ha ammesso il delitto, non avrebbe mostrato pietà durante il fatto. L’episodio si è verificato in Via Homs, nel centro della città, e la richiesta di condanna è stata presentata in seguito alle indagini condotte dagli inquirenti.

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