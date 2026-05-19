Nel fine settimana del 23 e 24 maggio, Città della Scienza a Napoli ospiterà il secondo evento del progetto FRUTTA E VERDURA NELLE SCUOLE, promosso dal Ministero dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare e gestito da ISMEA. L’iniziativa si concentrerà sul tema del mangiar sano, coinvolgendo le scuole del territorio. L’evento si svolge nel contesto di un programma comunitario volto a promuovere l’educazione alimentare tra i giovani.

NAPOLI – Sabato 23 e domenica 24 maggio, Città della Scienza ospita il secondo appuntamento con il programma comunitario FRUTTA E VERDURA NELLE SCUOLE, promosso dal Ministero dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare e attuato da ISMEA – Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare. L’iniziativa è dedicata a bambini e famiglie e punta a diffondere l’importanza di una sana alimentazione e di stili di vita sostenibili. Tra le proposte del weekend: il laboratorio creativo “ Ritratti. da gustare!”, il laboratorio educativo “ Frutta e verdura. a mattoncini!”, con focus sulla stagionalità e sulla provenienza a km zero degli alimenti, e la caccia al tesoro all’interno del Museo Interattivo del Corpo Umano Corporea, accompagnata dal robot Aphel, per scoprire i “super-poteri” di frutta e verdura. 🔗 Leggi su Primacampania.it

© Primacampania.it - Il weekend a Città della Scienza è dedicato al mangiar sano

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