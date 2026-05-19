Il vicepresidente Bizzarri | Complimenti a Cervone e al suo staff X Martiri festa a sorpresa | Progetto vincente

In una recente intervista, il vicepresidente ha espresso apprezzamenti nei confronti di Cervone e del suo staff. Durante una festa a sorpresa dedicata alla squadra X Martiri, è stato definito un progetto vincente. La squadra Under 21, che milita in Terza categoria, ha mostrato segnali di crescita durante tutta la stagione, confermando le aspettative iniziali e dimostrando un miglioramento costante nel corso del campionato.

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Clamoroso in Terza categoria! O forse no, perché il potenziale della X Martiri Under 21 si era già intuito in campionato, e nel corso della stagione la squadra di Cervone è cresciuta in maniera esponenziale. Di sicuro il grande favorito per la vittoria dei playoff era il Berra, che invece dopo la beffa subita in regular season è rimasto nuovamente a bocca asciutta. Merito dei ragazzi terribili di Porotto, che al primo anno in assoluto in categoria hanno sbaragliato la concorrenza staccando il pass per la Seconda (manca l’ufficialità, ma la promozione dovrebbe essere scontata). "Questo successo è il coronamento del progetto realizzato la scorsa estate – ricorda il vicepresidente Ennio Bizzarri –. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Il vicepresidente Bizzarri: "Complimenti a Cervone e al suo staff». X Martiri, festa a sorpresa: "Progetto vincente» ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Bufera al ministero della Cultura: Giuli licenzia il suo staff Massari blinda Cantergiani, ora nel suo staff: "Non firma atti: suo incarico trasparente e utile""Completa fiducia" a Gianluca Cantergiani, ex capogruppo Pd in Sala del Tricolore a Reggio assunto nei mesi scorsi dal sindaco Marco Massari nel suo...