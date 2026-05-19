Il Giro d’Italia numero 109, partito dalla Bulgaria, si trova ora in Toscana per la decima tappa. La corsa attraversa paesaggi caratterizzati dal verde delle pinete e dall’azzurro del mare. La gara si svolge lungo la cronometro che collega Viareggio a Massa. La regione si prepara ad accogliere i ciclisti e il pubblico, con l’evento che si svolge in una giornata di metà maggio. La tappa rappresenta una delle tappe più attese del percorso.

Viareggio, 19 maggio 2026 – Il Giro d’Italia numero 109 partito dalla Bulgaria è in Toscana per la decima tappa. La carovana rosa ha trascorso ieri la giornata di riposo in Versilia e i gruppi sportivi hanno approfittato della bella giornata di sole per visionare il percorso della cronometro individuale di oggi lunga 42 Km che da Viareggio porterà gli atleti verso Marina di Torre del Lago; quindi, il ritorno a Viareggio percorrendo poi tutto il lungomare fino all’altezza di Marina di Massa dove su Piazza Betti è previsto il traguardo. Una festa per Viareggio e la Versilia. Sarà uno spettacolo per Viareggio e la Versilia che da sempre amano... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il verde delle pinete e l’azzurro del mare. Il Giro d’Italia arriva in Toscana: tutto pronto per la crono Viareggio-Massa

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

¿Cómo pintaba así El secreto de Iván Shishkin para fotografiar el bosque ruso

Sullo stesso argomento

Giro d'Italia 2026, il percorso della decima tappa: ecco la crono da Viareggio a MassaLa crono individuale di 42 chilometri vede come grande favorito Filippo Ganna, che può puntare ad aumentare il suo bottino di successi.

Giro d’Italia, la Toscana si prepara alla cronometro Viareggio-MassaVIAREGGIO – Il Giro d’Italia in Toscana entra nel vivo con due giornate che coinvolgeranno le province di Lucca e Massa Carrara, trasformando la...

Il verde delle pinete e l’azzurro del mare. Il Giro d’Italia arriva in Toscana: tutto pronto per la crono Viareggio-MassaDa piazza Mazzini fino a Torre del Lago attraverso il viale dei Tigli. Poi percorso a ritroso sui viali toccando tutta quanta la Versilia fino al gran finale a Marina di Massa ... lanazione.it

Marialina Marcucci e il verde urbano: Subito l’adozione del Piano delle PineteLa candidata sindaca della coalizione civica: Vogliamo consentire piccoli ampliamenti di volume per la realizzazione di verande chiuse ... luccaindiretta.it