Il vento che soffia sull’isola è sempre stato una costante, ma negli ultimi tempi ha assunto un ruolo diverso, diventando un elemento centrale dell’offerta turistica. Dopo periodi di difficoltà, il settore ricettivo si sta rilanciando, puntando anche sulla presenza di questo vento come parte dell’esperienza. In alcune località, tra cui una rinomata struttura vicino alla costa, si cerca di valorizzare questa caratteristica naturale per attirare visitatori. La ripresa si concentra su iniziative che integrano il vento nel ricordo della vacanza.

C’è stato un tempo in cui il maestrale, in Sardegna, veniva percepito quasi come un fastidio inevitabile. Troppo forte per chi cercava la spiaggia immobile delle brochure estive. Troppo imprevedibile per chi immaginava il Mediterraneo come una cartolina statica fatta soltanto di mare piatto e sole verticale. Il vento, qui, ha sempre imposto le proprie regole. Ha modellato le dune, piegato la vegetazione, scavato le rocce, costruito silenzi. Ha persino influenzato il carattere dell’isola. Poi qualcosa è cambiato. Le estati mediterranee sono diventate sempre più torride, più lunghe, più estreme. E improvvisamente quel vento che per decenni era stato considerato scomodo si è trasformato in una forma di privilegio naturale. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Il vento della Sardegna è diventato il vero lusso del Mediterraneo. E il Chia Laguna riparte proprio da qui

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Forte vento in Sardegna, raffiche oltre i 100 chilometri orari

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