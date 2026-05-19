In un'operazione senza precedenti nel settore dell'aviazione, una compagnia aerea ha annunciato l'assunzione dei primi lavoratori umanoidi. Questi robot, progettati per svolgere compiti di movimentazione bagagli, sono stati inseriti in alcune aree degli aeroporti per supportare il personale. La scena rappresenta un'immagine tipica dei film di fantascienza, con robot che camminano su due gambe e gestiscono valigie, avvicinandosi alle aree di carico e scarico degli aerei. La novità segna un passo avanti nell'integrazione della robotica nel settore dei viaggi aerei.

C'è una scena che, fino a pochi anni fa, sarebbe apparsa solo nei film. Un robot che cammina su due gambe, si avvicina a un nastro trasportatore di un aeroporto, afferra una valigia e la carica su un aereo. Non un braccio meccanico fisso, non un carrello automatizzato su rotaie. Un robot a forma umana, con le gambe, le braccia, e movimenti che assomigliano, almeno in parte, a quelli di un essere umano. Quella scena si sta già svolgendo all'aeroporto internazionale di Haneda, a Tokyo. E il protagonista è Japan Airlines, una delle compagnie aeree più rispettate al mondo. La notizia: i robot vanno a lavorare in aeroporto A partire da... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Il tuo prossimo bagaglio lo porta un robot: Japan Airlines ha appena assunto i primi lavoratori umanoidi della storia dell'aviazione

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