Il trucco c' è e non si vede | la regia criminale dietro al gioco delle tre campanelle a Roma
A Roma è stata smantellata un’organizzazione criminale coinvolta nella truffa delle tre campanelle, un sistema che ha attirato molte vittime. Gli investigatori hanno identificato più di 40 persone coinvolte e sequestrato circa diecimila euro in contanti. La truffa si basa su un gioco di scommesse che inganna le persone portandole a perdere denaro. Le forze dell’ordine hanno sequestrato materiale e denaro ritenuti collegati alle attività illecite. L’indagine ha portato alla scoperta di una regia criminale dietro a questa pratica.
Oltre 40 truffatori identificati e 10mila euro "cash" sequestrati. E' la truffa delle tre campanelle. Il copione messo in scena è sempre lo stesso: al centro della “cornice operativa”, un uomo manovra le tre campanelle - o bicchieri - sotto cui viene nascosta una pallina, invitando i passanti. 🔗 Leggi su Romatoday.it
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La storia è questa. Il trucco del Diavolo è ambientato a Roma nel Settecento, ma Roma nel Settecento era molto diversa, e quindi ho trovato questa topografia di Giambattista Nolli che venne creata nel 1748. Nolli era un incisore e alla topografia collaborò an facebook
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Aggiungo gli 800 mila € dati per girare un film all'americano Francis Kaufmann che strangolo moglie e figlia a Roma e che mai ne aveva girato uno. x.com