Il trucco c' è e non si vede | la regia criminale dietro al gioco delle tre campanelle a Roma

Da romatoday.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Roma è stata smantellata un’organizzazione criminale coinvolta nella truffa delle tre campanelle, un sistema che ha attirato molte vittime. Gli investigatori hanno identificato più di 40 persone coinvolte e sequestrato circa diecimila euro in contanti. La truffa si basa su un gioco di scommesse che inganna le persone portandole a perdere denaro. Le forze dell’ordine hanno sequestrato materiale e denaro ritenuti collegati alle attività illecite. L’indagine ha portato alla scoperta di una regia criminale dietro a questa pratica.

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Oltre 40 truffatori identificati e 10mila euro "cash" sequestrati. E' la truffa delle tre campanelle. Il copione messo in scena è sempre lo stesso: al centro della “cornice operativa”, un uomo manovra le tre campanelle - o bicchieri - sotto cui viene nascosta una pallina, invitando i passanti. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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