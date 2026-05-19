Il trucco c' è e non si vede | la regia criminale dietro al gioco delle tre campanelle a Roma

A Roma è stata smantellata un’organizzazione criminale coinvolta nella truffa delle tre campanelle, un sistema che ha attirato molte vittime. Gli investigatori hanno identificato più di 40 persone coinvolte e sequestrato circa diecimila euro in contanti. La truffa si basa su un gioco di scommesse che inganna le persone portandole a perdere denaro. Le forze dell’ordine hanno sequestrato materiale e denaro ritenuti collegati alle attività illecite. L’indagine ha portato alla scoperta di una regia criminale dietro a questa pratica.

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