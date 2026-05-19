Il Trastevere calcio ha annunciato di aver affidato la guida tecnica della prima squadra a Stefano Tajarol per la prossima stagione di serie D. Nelle ultime ore, si sono fatte più insistenti le voci che riguardano un possibile passaggio di Bernardini, attuale allenatore, verso una posizione di maggiore vicinanza alla panchina della Pantera. La società non ha ancora confermato ufficialmente questa ipotesi, ma le trattative sembrano essere in corso. La squadra si prepara così a un nuovo ciclo con un nuovo staff tecnico.

Il Trastevere calcio ha comunicato di aver affidato la guida tecnica della prima squadra a Stefano Tajarol per la prossima stagione di serie D. Inoltre il club romano ha scelto Claudio Ciferri come nuovo direttore tecnico. A questo punto tocca alla Lucchese ufficializzare l’ingaggio di Marco Bernardini sulla panchina rossonera al posto di Sergio Pirozzi, con Marco Ardone che dovrebbe essere il vice. Inoltre Riccardo Albanesi, reduce dal lavoro svolto con il Real Monterotondo, sarà il nuovo direttore sportivo. E come abbiamo già anticipato il primo nome sul taccuino del d.g. Gianni per il mercato estivo sarà quello di Davide Lorusso, capocannoniere in carica di tutta la serie D, con i 25 gol segnati nella stagione da poco conclusa con la maglia del Trastevere. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il Trastevere calcio ha fatto la prima mossa. Bernardini più vicino alla panchina della Pantera

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