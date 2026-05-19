Nel mondo dell’arte, esiste un mercato nascosto dove il valore di un quadro può scatenare conflitti tra miliardari. In questo ambiente, le transazioni avvengono spesso in modo riservato, senza trasparenza, e con cifre che superano di gran lunga il valore artistico. Le negoziazioni si svolgono dietro porte chiuse, e le controversie legali tra collezionisti o tra enti sono frequenti. Questo scenario si inserisce in un contesto di interessi economici e potere, dove il denaro diventa l’elemento centrale.

Ci sono storie che non hanno bisogno di essere romanzate perché contengono già tutto: il denaro, l’ossessione, la fiducia, il tradimento, il potere, l’ambizione, la vendetta e quella particolare forma di vertigine che nasce quando la bellezza smette di essere soltanto bellezza e diventa una leva finanziaria, un bene rifugio, una prova giudiziaria, un’arma simbolica nelle mani di chi può permettersi quasi tutto. The Oligarch and the Art Dealer parte da qui, da una vicenda reale che sembra costruita come un thriller internazionale e che invece appartiene al mondo opaco, sofisticato e quasi impenetrabile del mercato dell’arte globale. Al centro... 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Il thriller dei miliardari dell’arte: dentro il mercato segreto dove un quadro può valere una guerra

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