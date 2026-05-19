Il 18 maggio 2026 a Pisa si è parlato di come la depressione possa influire sulla percezione del tempo. Le persone che vivono questa condizione spesso riferiscono che le ore sembrano non passare, dando vita a una sensazione di tempo “sospeso”. I medici chiamano questo fenomeno “dilatazione temporale depressiva” e descrivono come, in alcuni casi, le emozioni sembrino scollegate da un orologio interno. Questa percezione può influire sulla quotidianità di chi ne soffre.

Pisa, 18 maggio 2026 – Per chi soffre di depressione, le ore sembrano spesso non passare mai. È un fenomeno noto ai clinici come "dilatazione temporale depressiva", una sensazione soggettiva di rallentamento del flusso del tempo. Tuttavia, nonostante le testimonianze dei pazienti, la scienza ha faticato finora a trovare prove univoche e meccanismi biologici certi. Lo studio dal titolo "Emotional Blunting and Time Estimation in Depression" pubblicato su Biological Psychiatry Global Open Science dal team di ricerca in bioingegneria dell'Università di Pisa e in psicologia dell'Università di Padova ha correlato la percezione soggettiva del tempo e degli stati d’animo a meccanismi neurali legati alle dinamiche corporee, in particolare all’attività cerebrale e cardiaca. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il tempo “sospeso”: come la depressione "scollega" le emozioni dall'orologio interno

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