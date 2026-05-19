IL TEMPO ORE 9 - Noi e gli altri su carta

Nella mattinata, un articolo di un quotidiano ha suscitato discussioni sulla posizione della sinistra riguardo all’accoglienza. La notizia riguarda una comunicazione trovata in una email, attribuita a un soggetto con intenti estremisti, che rivolge insulti ai cristiani. La vicenda ha portato alla luce tensioni interne e ha alimentato polemiche sulla gestione dei contenuti che circolano tra le fila di chi si definisce favorevole all’integrazione. La vicenda rimane al centro del dibattito pubblico.

Ahi ahi, imbarazzo per la sinistra “accogliente”. Non bastava la mail del futuro terrorista contro i “bastardi cristiani”. Ora viene fuori che al disoccupato Salim sono stati sequestrati 5 telefoni, 4 computer, 2 hard disk, almeno 2 chiavette usb, un tablet, una playstation e altri accessori. Nella casa sono stati trovati anche oltre un centinaio di fogli manoscritti, due agende, block notes, oltre ad un biglietto con password per le criptovalute. E non finisce qui: l'avvocato è il legale degli amici di Hannoun. E allora come si fa? Elementare Watson: la notizia del nuovo avvocato e dei maxisequestri di device non la si dà (in evidenza c'è solo sul Tempo); in prima il tema di Modena o si rimpicciolisce o non c'è proprio; e poi la si butta su “Salvini cattivo”. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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