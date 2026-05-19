Il soft power artigiano entra nella campagna elettorale | dieci priorità per i futuri sindaci

Da padovaoggi.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In vista delle elezioni comunali di fine maggio, Confartigianato Imprese Padova ha presentato una lista di dieci priorità che i futuri sindaci dovranno considerare, inserendo nel dibattito anche il tema del “soft power” artigiano. In un periodo caratterizzato da conflitti, crisi energetiche e tensioni economiche, l’associazione sottolinea l’importanza di valorizzare le competenze artigiane come elemento di attrattiva. La proposta mira a mettere in luce il ruolo delle piccole imprese e delle qualità artigiane nella scena locale.

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In una fase segnata da guerre, crisi energetiche, tensioni commerciali e incertezza economica, Confartigianato Imprese Padova porta al centro della campagna per le amministrative del 24 e 25 maggio il valore del cosiddetto “soft power artigiano”: quella capacità di attrarre attraverso qualità. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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