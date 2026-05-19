Il sindaco | Golene collassate fiume che sembra una giungla | prima la pulizia poi le vasche di tracimazione

Il sindaco ha annunciato che le prime azioni saranno rivolte alla pulizia dei fiumi, che si trovano in condizioni di collasso e con canali che sembrano una giungla di vegetazione. Successivamente, si procederà con la valutazione di eventuali interventi come la realizzazione di vasche di tracimazione controllata nella zona di Villafranca. La priorità rimane il ripristino delle condizioni di normalità nei corsi d’acqua prima di valutare ulteriori progetti.

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