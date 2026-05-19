Il sindaco | Golene collassate fiume che sembra una giungla | prima la pulizia poi le vasche di tracimazione
Il sindaco ha annunciato che le prime azioni saranno rivolte alla pulizia dei fiumi, che si trovano in condizioni di collasso e con canali che sembrano una giungla di vegetazione. Successivamente, si procederà con la valutazione di eventuali interventi come la realizzazione di vasche di tracimazione controllata nella zona di Villafranca. La priorità rimane il ripristino delle condizioni di normalità nei corsi d’acqua prima di valutare ulteriori progetti.
Prima la pulizia dei fiumi, poi eventuali progetti come la maxi-area di tracimazione controllata di Villafranca. E' l'alt che arriva dal sindaco di Forlì Gian Luca Zattini: “Nei giorni scorsi ho partecipato a un incontro pubblico organizzato da alcuni cittadini di Villafranca sulla sicurezza. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
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