il sindaco dedichi una via a regeni

Un sindaco ha proposto di dedicare una via o uno spazio pubblico a Milano a Giulio Regeni, il ricercatore italiano dell’Università di Cambridge che è stato sequestrato, torturato e ucciso in Egitto mentre lavorava alla sua tesi di dottorato a Il Cairo. La proposta mira a ricordare pubblicamente la sua vicenda e a mantenere vivo il suo nome in città. La decisione su questa eventuale intitolazione deve ancora essere presa dalle autorità comunali.

Intitolare una via di Milano o «uno spazio pubblico altamente simbolico» a Giulio Regeni, il ricercatore italiano dell'Università di Cambridge sequestrato, orrendamente torturato e ucciso in Egitto dove si trovava per lavorare alla sua tesi di dottorato a Il Cairo. Sparì il 25 gennaio 2016, il suo corpo fu ritrovato il 3 febbraio sull'autostrada tra il Cairo e Alessandra d'Egitto. Aveva 28 anni. Il sindaco Beppe Sala durante i suoi due mandati ha osservato tassativamente la norma che prevede che siano trascorsi 10 anni dalla morte per accogliere proposte di intitolazione e il consigliere Pd Alessandro Giungi, che ha depositato un ordine del giorno, sottolinea che il tempo è trascorso e si può avviare l'iter. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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