Il simbolo

La voce di una persona si è improvvisamente interrotta durante un fine settimana, mentre si trovava al mercato e al Saione Mob. La causa del problema non riguarda le antenne 5G, che sono state escluse. La persona ha riferito di aver perso la voce sabato, durante un acquazzone che si è verificato in quella zona. La situazione è stata descritta senza ulteriori dettagli sulle circostanze o eventuali conseguenze.

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di Francesco Ingardia La voce va e viene. Le antenne 5G non c’entrano, beninteso. "L’ho persa sabato sotto l’acquazzone al mercato e al Saione Mob. A proposito, che fermento domenica, che spettacolo di persone e associazioni. Andrebbe fatto due-tre volte l’anno, minimo". Serena Marinelli, candidata sindaca di Alternativa Comune e unica donna in corsa per Palazzo Cavallo: serve un fisico bestiale per resistere agli urti della politica? "Fortunatamente il fisico bestiale non ce l’ho - ride, ndr - ma ce l’ha il gruppo di 33 persone che lavora al collettivo di un movimento destinato ad andare avanti dopo le elezioni. È questa la bellezza della nostra candidatura diffusa". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il simbolo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video virei simbolo bissexual sem quere Sullo stesso argomento Baselitz regala l’aquila: un simbolo per il MACIL’opera L’aquila di Georg Baselitz accoglie oggi i visitatori all’ingresso del MACI a Imperia, un dono dell’artista alla città nel 2022 in vista del... Ali Khamenei, il simbolo della repressione iranianaTra gli obiettivi dei bombardamenti israeliani e statunitensi vi è senz’altro il leader supremo Ali Khamenei, simbolo di un regime repressivo. #RacefortheCure Anche quest’anno partecipiamo alla manifestazione simbolo della lotta contro il cancro al seno, organizzata dalla Komen Italia a Roma. Da oggi al 10 maggio al Villaggio allestito al Circo Massimo, (continua nei commenti ) x.com come posso usare il contenuto del libro fisico nel comp/con? reddit Francesco Calogero è morto, il fisico fu premio Nobel per la Pace nel '95Francesco Calogero, fisico teorico di fama mondiale, simbolo dell'eccellenza scientifica italiana e instancabile difensore del disarmo e della pace, è morto sabato 31 gennaio a Roma all'età di 90 anni ... ilmattino.it