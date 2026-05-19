il simbolo

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Da lanazione.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La voce di una persona si è improvvisamente interrotta durante un fine settimana, mentre si trovava al mercato e al Saione Mob. La causa del problema non riguarda le antenne 5G, che sono state escluse. La persona ha riferito di aver perso la voce sabato, durante un acquazzone che si è verificato in quella zona. La situazione è stata descritta senza ulteriori dettagli sulle circostanze o eventuali conseguenze.

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di Francesco Ingardia La voce va e viene. Le antenne 5G non c’entrano, beninteso. "L’ho persa sabato sotto l’acquazzone al mercato e al Saione Mob. A proposito, che fermento domenica, che spettacolo di persone e associazioni. Andrebbe fatto due-tre volte l’anno, minimo". Serena Marinelli, candidata sindaca di Alternativa Comune e unica donna in corsa per Palazzo Cavallo: serve un fisico bestiale per resistere agli urti della politica? "Fortunatamente il fisico bestiale non ce l’ho - ride, ndr - ma ce l’ha il gruppo di 33 persone che lavora al collettivo di un movimento destinato ad andare avanti dopo le elezioni. È questa la bellezza della nostra candidatura diffusa". 🔗 Leggi su Lanazione.it

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