Il Sereno | dieci anni e una festa stellata sul Lago di Como

Da quicomo.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Sereno ha festeggiato i suoi dieci anni con un evento speciale sul Lago di Como. La celebrazione si è svolta presso il ristorante stellato Michelin dell’hotel, guidato dallo chef Raffaele Lenzi. Per l’occasione è stato organizzato un pranzo esclusivo con la partecipazione di tre chef. La giornata è stata dedicata a celebrare il decennio di attività del locale e il suo ruolo nel panorama gastronomico della zona.

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Una grande festa affacciata sul Lago di Como per celebrare i primi dieci anni di attività. Il Sereno Al Lago, il ristorante stellato Michelin dell’hotel Il Sereno guidato dallo chef Raffaele Lenzi, inaugura il calendario di appuntamenti dedicati all’anniversario con un pranzo esclusivo a sei mani. 🔗 Leggi su Quicomo.it

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