Il Sereno | dieci anni e una festa stellata sul Lago di Como

Il Sereno ha festeggiato i suoi dieci anni con un evento speciale sul Lago di Como. La celebrazione si è svolta presso il ristorante stellato Michelin dell’hotel, guidato dallo chef Raffaele Lenzi. Per l’occasione è stato organizzato un pranzo esclusivo con la partecipazione di tre chef. La giornata è stata dedicata a celebrare il decennio di attività del locale e il suo ruolo nel panorama gastronomico della zona.

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